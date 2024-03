La ribellione ottuagenaria: 83 anni di corsa senza patente

Quando la Polizia stradale di Bitti lo ha fermato, chiedendogli di esibire la patente, la sua risposta è stata disarmante nella sua semplicità: non l'ha mai avuta. La confessione dell'anziano non lascia spazio a interpretazioni: ha guidato per tutta la vita, attraversando l'intera provincia nuorese, senza mai essere stato in possesso di una patente di guida.





La sua convinzione? Che per i veicoli di "bassa cilindrata" non fosse necessaria alcuna abilitazione. Una credenza che, fino a quel momento, non aveva mai incontrato ostacoli, o almeno, nessuno che avesse messo in dubbio la sua legittimità stradale. Questo episodio solleva questioni che vanno oltre la semplice violazione del codice della strada. Riflette una realtà in cui, forse, la vita rurale e le sue dinamiche sfuggono alle maglie strette delle leggi urbane, o dove la comunità locale vede e tace, in un tacito accordo di complicità e tolleranza.

Nella provincia di Nuoro, una storia particolare, protagonista un anziano di 83 anni alla guida del suo fidato ciclomotore. Un uomo che, per decenni, ha solcato le strade della Sardegna con la spensieratezza di chi ignora le regole, o forse, le sfida consapevolmente.