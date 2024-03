Tragedia sfiorata a Osilo: Figlia aggredisce il padre nel sonno

La madre, presente al momento dell'aggressione, ha chiamato i soccorsi. La donna è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio e portata nel carcere di Bancali. L'uomo, fortunatamente, non è in pericolo di vita ed è stato curato per le ferite subite. L'indagine procederà con l'interrogatorio di garanzia per comprendere le motivazioni dietro l'aggressione.

A Osilo, intorno all'1:40 di notte tra venerdì e sabato, si è verificato un grave episodio di violenza domestica: una donna di 30 anni ha aggredito il padre con un coltello mentre questi dormiva, infliggendo ferite al braccio e alla spalla.