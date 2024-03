Pulizia delle spiagge: Un'eco-iniziativa di successo unisce volontari e detenuti

Qui, la piazzetta Fernando Pilia si è trasformata in un simbolo di solidarietà e impegno collettivo, con una partecipazione entusiasta di cittadini di tutte le età, inclusi ragazzi provenienti dal carcere di Uta. Stefania Pisu, referente di Plastic Free a Cagliari, ha sottolineato l'importanza della sostenibilità e del rispetto ambientale per la comunità, evidenziando come l'evento abbia non solo pulito le spiagge ma anche rafforzato il legame tra i cittadini e la causa ambientale. La raccolta a Cagliari ha portato alla rimozione di circa 600 chili di rifiuti, contribuendo significativamente al successo complessivo dell'iniziativa. Questo evento rappresenta un esempio virtuoso di come la collaborazione tra diverse realtà sociali possa portare a risultati concreti nella lotta contro l'inquinamento, promuovendo al contempo il reinserimento sociale dei detenuti e sensibilizzando la comunità sui temi dell'ecosostenibilità.

In una giornata all'insegna dell'impegno ambientale e dell'integrazione sociale, sei località marittime italiane hanno visto protagonisti 350 volontari e una cinquantina di detenuti in un evento organizzato dalla collaborazione tra Seconda Chance e Plastic Free Onlus. L'iniziativa, che mira al contrasto dell'inquinamento da plastica e alla creazione di opportunità di reinserimento per i detenuti, ha permesso di raccogliere oltre 4.000 chili di plastica, rifiuti ed ingombranti. I detenuti, provenienti da nove penitenziari italiani e meritevoli di permessi premio, hanno lavorato fianco a fianco con i volontari nelle spiagge di Ancona, Bari, Castel Volturno, Livorno, e Palmi, oltre a un significativo appuntamento a Cagliari.