Olmedo rinnova il centro storico: Approvazione definitiva del piano particolareggiato

Il centro storico di Olmedo, con le sue strutture in avanzato stato di degrado, è pronto per un processo di trasformazione che ne esalti il valore, combinando la conservazione degli elementi identitari con il recupero funzionale degli spazi. Il piano prevede il recupero degli edifici per nuove residenze, attività artigianali e commerciali, rispettando e valorizzando la storicità del luogo.





L'obiettivo è duplice: migliorare la qualità del tessuto urbano e rispondere alle esigenze di sostenibilità ambientale e qualitativa moderne. La realizzazione di questi interventi segna la fine di un'attesa lunga anni, avviando concretamente il miglioramento del centro storico, nel pieno rispetto della sua identità culturale. La finalizzazione di questo piano rappresenta un traguardo significativo per l'amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Toni Faedda, offrendo nuove opportunità di sviluppo, investimento e lavoro. Con questo passo, Olmedo si appresta a rivivere e valorizzare la parte più antica e caratteristica del centro abitato, promettendo un futuro all'insegna del rinnovamento nel rispetto delle proprie radici.

Il comune di Olmedo segna un passo importante nella valorizzazione e tutela del suo patrimonio con l'approvazione definitiva del Piano Particolareggiato del Centro Storico. Questo piano, adottato inizialmente dal Consiglio Comunale il 9 dicembre 2021, riceve ora il via libera finale, grazie alla determinazione del 18 marzo del Direttore del Servizio Tutela del Paesaggio dell'Assessorato regionale degli Enti Locali, Finanza e Urbanistica.