I cinghiali provocano danni a Nuoro

La Regione a fine 2023 ha affidato alla Lloyd la liquidazione dei sinistri, tramite un proprio centro peritale per la verifica dei danni. Il restante 50% verrà affidato ai proprietari della strada, che è l'unico organo competente in materia di cartellonistica stradale atta a evitare incursioni improvvise all'interno della carreggiata da parte di animali selvatici. Questa situazione arriverà diverse cause contro la Regione, unica responsabile della fauna selvatica, che in conclusione sarà destinata a dover pagare la restante somma.

Dal Primo Gennaio 2024 per chi subisce sinistri stradali causati da animali selvatici. La maggior parte di questi incidenti sono provocati da cinghiali. Prima la Regione Sardegna garantiva un risarcimento fino al 100% con una soglia massima di 8 Mila euro, ora pagherà solamente il 50%. Monica Carta, titolare di un infortunistica stradale a Nuoro, aggiunge: Da inizio anno abbiamo dovuto riorganizzare le procedure e prendere contatti con i nuovi liquidatori.