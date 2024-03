Sassari rilancia il progetto "Nonna e Nonno Vigile" per la sicurezza urbana

L'apertura delle adesioni al servizio offre la possibilità a molti sassaresi di contribuire attivamente alla sicurezza e al benessere della comunità, valorizzando il ruolo sociale degli anziani e promuovendo una cultura di vicinanza e solidarietà. Le candidature possono essere presentate fino al 31 dicembre, consegnando la documentazione presso il front office del Comando di Polizia locale o tramite pec, come indicato sul sito ufficiale del Comune di Sassari.





Per ulteriori informazioni, i cittadini possono rivolgersi direttamente agli uffici della Polizia Municipale. L'iniziativa "Nonno e Nonna Vigile" si inserisce in un contesto più ampio di politiche di sicurezza urbana e di promozione della partecipazione civica, mirando a creare una rete di cittadinanza attiva che possa fungere da supporto alle forze dell'ordine nella tutela dei luoghi più frequentati dai bambini e dalle loro famiglie. Questo progetto non solo migliora la vivibilità urbana, ma rafforza anche il senso di comunità, dimostrando come l'esperienza e la saggezza delle generazioni più anziane possano essere risorse preziose per la società tutta.

Il Comune di Sassari rinnova l'invito ai suoi cittadini a partecipare attivamente alla sicurezza urbana con il progetto "Nonno e Nonna Vigile", un'iniziativa che, dal 2016, coinvolge residenti tra i 50 e gli 80 anni nel supporto alla Polizia Locale per garantire maggiore sicurezza nelle aree sensibili della città, in particolare durante l'entrata e l'uscita dalle scuole, nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi comunali. La finalità del progetto è quella di ridurre i pericoli per i più piccoli, segnalando situazioni anomale e disservizi, e di garantire un intervento tempestivo da parte dell'Amministrazione comunale per la risoluzione di eventuali problemi.