Poste Italiane annuncia l'avvio dei lavori per la nuova sede di Santa Maria La Palma

"In riferimento all’articolo “Il Sindaco di Alghero sollecita la riapertura dell’ufficio postale di Santa Maria La Palma” del 16 marzo, Poste Italiane comunica che i lavori finalizzati al riposizionamento della sede dell’ufficio postale di Santa Maria La Palma avranno inizio entro la seconda metà del prossimo mese di aprile con una durata stimata in circa 110 giorni lavorativi. L’Azienda precisa che il progetto delle opere previste per rendere idonei e operativi i nuovi locali è stato inserito nell’ambito della pianificazione relativa al bilancio aziendale dell’anno in corso e pertanto le relative tempistiche appaiono sostanzialmente in linea con lo svolgimento delle molteplici fasi progettuali e autorizzative nonché con le imprescindibili procedure di affidamento dei lavori. Gli interventi, compatibili con le caratteristiche dei nuovi ambienti e con una complessità dei lavori diversa da una semplice ristrutturazione, saranno effettuati in linea con le soluzioni progettuali che l’Azienda sta utilizzando nell’ambito del progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio, con l’accesso semplificato a tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione. Ad oggi, sono 18 gli uffici postali già realizzati e operativi in provincia di Sassari e 46 sull’intera regione. Poste Italiane, soprattutto con il progetto “Polis”, conferma continuità nell’impegno finalizzato non solo a mantenere il posizionamento attuale sul territorio ma a migliorare la qualità e il numero dei servizi erogati con particolare attenzione alle piccole realtà dell’isola come nel caso della frazione di Santa Maria La Palma."

