Sicurezza stradale a Sassari: Pubblico e privato uniscono le forze per la strada Maccia d'Agliastru

Il contributo significativo della società Medea, pari a 80mila euro, ha giocato un ruolo chiave nell'ottenimento della cifra necessaria per l'intervento. L'assessore Sardara ha sottolineato l'importanza della sinergia tra i vari attori coinvolti: "Questa cooperazione è fondamentale per affrontare efficacemente il problema della sicurezza stradale, aggravato dalle precarie condizioni della viabilità consortile". Ha inoltre evidenziato come la manutenzione della strada Maccia d’Agliastru rappresenti un vantaggio per l'intera comunità, migliorando l'accesso al deposito di Medea, cruciale per l'approvvigionamento del gas cittadino.





Anche il presidente Cardin ha espresso soddisfazione per l'accordo raggiunto: "Questi lavori migliorano significativamente la sicurezza e l'accessibilità della strada per tutti gli utenti, inclusi i mezzi di Medea, il cui sostegno finanziario è stato decisivo per il finanziamento dell'opera". I lavori di manutenzione straordinaria inizieranno nelle prossime settimane, dopo l'approvazione del progetto esecutivo, garantendo così una strada più sicura e funzionale per la comunità di Sassari e per tutti coloro che vi transitano.

Un esempio brillante di collaborazione tra il settore pubblico e privato porterà a importanti lavori di manutenzione straordinaria sulla strada vicinale Maccia d'Agliastru, con un investimento complessivo di 400mila euro. La decisione è frutto dell'impegno congiunto tra l'amministrazione comunale di Sassari, il Consorzio Maccia d'Agliastru e la società Medea. La delibera dell'assemblea del Consorzio, presieduta da Antonio Cardin e con la partecipazione dell'assessore Carlo Sardara, prevede uno stanziamento di 200mila euro, che si aggiunge ai 200mila euro già destinati dal Comune.