Cent'anni di gioia: Alghero festeggia il Sig. Giacomo Idda

La sua vita, trascorsa al fianco della moglie Maria Rita Riu, è stata arricchita dall'amore di 5 figli, 10 nipoti e 3 pronipoti, tutti presenti per celebrare insieme questo importante traguardo. Appassionato di calcio e nonno orgoglioso di un nipote calciatore in Serie B, il Sig. Idda è descritto come una persona solare e amata da tutti. Il sindaco Conoci ha espresso i suoi auguri: «Ancora i migliori auguri al Sig. Giacomo da parte mia e di tutta la città». Un secolo di vita è un traguardo meraviglioso, e Alghero celebra con gioia uno dei suoi cittadini più amati.

Alghero si è unita in un caloroso abbraccio per celebrare i 100 anni del Sig. Giacomo Idda, con il sindaco Mario Conoci che ha partecipato ai festeggiamenti, omaggiandolo di una pergamena celebrativa. Originario di Villanova e trasferitosi ad Alghero negli anni '60, il Sig. Idda ha lavorato fino alla pensione nella Cooperativa Edile Sardegna.