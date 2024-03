Nuoro alza la voce: il Sindaco Soddu chiede azioni concrete per l'ospedale San Francesco

L'ospedale San Francesco, nonostante le classifiche nazionali che lo vedrebbero brillare tra i primi 130 ospedali italiani, vive una realtà ben diversa, fatta di precarietà e mancanza di risorse, in particolare nel reparto di Ortopedia, dove la carenza di organico ha raggiunto livelli insostenibili. Ma il problema non si limita a un singolo settore: da Ematologia a Oncologia, dal centro trasfusionale a Pediatria, nessun reparto sembra risparmiato da questo stato di difficoltà. I cittadini di Nuoro sono quotidianamente costretti a confrontarsi con una situazione ospedaliera precaria, che li obbliga spesso a cercare altrove assistenza sanitaria per necessità che dovrebbero essere garantite vicino a casa, come una semplice frattura o trattamenti oncologici. Queste difficoltà si traducono in liste d'attesa interminabili e in un personale sanitario sovraccarico di lavoro a causa degli incessanti turni massacranti, determinati proprio dalla mancanza di personale.





Le parole di Soddu non sono solo un richiamo alle responsabilità ma anche un'accorata richiesta di intervento immediato per risolvere problemi che vengono denunciati da anni, senza che si sia giunti a una soluzione efficace. La situazione, anziché migliorare, sembra addirittura peggiorata. L'appello del Sindaco mira a catalizzare l'attenzione su una crisi che non può più essere messa a tacere, sollecitando un'azione coordinata che coinvolga tutte le parti interessate, dalla Provincia alla Regione, fino al Ministero della Salute. La convocazione della conferenza socio sanitaria diventa così simbolo di una comunità che chiede di non essere lasciata indietro, che invoca cambiamenti reali e sostanziali per garantire a tutti i cittadini il diritto a un'assistenza sanitaria dignitosa e tempestiva. In questo contesto, il Sindaco Soddu non si limita a denunciare una condizione insostenibile ma si fa portavoce di un'intera comunità che richiede ascolto e soluzioni concrete. La battaglia per l'ospedale San Francesco diventa emblematica di una lotta più ampia per la salute pubblica, in un momento in cui il sostegno al sistema sanitario nazionale è più cruciale che mai.

Il grido d'allarme lanciato dal sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, riecheggia forte tra le mura dell'ospedale San Francesco, simbolo di una crisi che non può più essere ignorata. Con una mossa che sottolinea l'urgenza di affrontare i problemi ormai cronici della struttura sanitaria, il primo cittadino ha chiesto al commissario della Provincia, Costantino Tidu, di convocare con urgenza la conferenza socio sanitaria.