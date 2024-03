Orune dà l'ultimo saluto al piccolo Alessandro

Il piccolo Alessandro ha perso la vita in uno scontro frontale sulla ss 125, un terribile incidente che ha visto coinvolte anche la madre, la 26enne Alessandra Farina, e un'amica, Sara Carta. La madre è stata dimessa dall'ospedale Santissima Annunziata con alcune fratture alle gambe, mentre la situazione di Sara Carta, ancora ricoverata, rimane delicata. Il tragico evento ha scosso profondamente Orune, portando alla decisione della sindaca Giovanna Porcu di proclamare il lutto cittadino. Uffici e servizi pubblici rimarranno chiusi durante lo svolgimento delle esequie, in segno di rispetto e partecipazione al dolore della famiglia del piccolo.





Cesar, il padre di Alessandro di origini messicane, è tornato in Sardegna dall'Irlanda, dove lavorava da diversi mesi, per essere presente in questo momento di estremo dolore. La parrocchia di Orune ha comunicato che i familiari riceveranno le condoglianze direttamente al cimitero, dopo la cerimonia funebre. La comunità di Orune si stringe attorno ai genitori e ai familiari del piccolo Alessandro, offrendo preghiere e sostegno in questo momento di immensa sofferenza. Il dolore per la prematura scomparsa del bambino unisce l'intera comunità in un abbraccio collettivo, riflettendo su quanto fragile e preziosa sia la vita.

Oggi, la comunità di Orune si unisce nel dolore per i funerali di Alessandro Zamarripa Delgado, il bambino di soli tre mesi scomparso tragicamente in un incidente stradale domenica pomeriggio a Cala Liberotto, vicino Orosei. Le esequie si terranno presso la chiesa di Santa Maria Maggiore ad Orune alle ore 15, in un momento di condivisione del lutto che coinvolge l'intera comunità locale.