Arresto a Torralba per spari nella notte e detenzione illegale di arma da fuoco

Nella notte di domenica 17 marzo, una rapida e coordinata operazione dei Carabinieri ha portato all'arresto di un operaio in Sardegna, precisamente a Torralba, per porto e detenzione abusiva di arma da fuoco, oltre a ricettazione ed esplosioni pericolose di colpi in luogo pubblico.





La vicenda ha avuto inizio con una segnalazione da parte di un cittadino di Sennori, il quale ha avvisato i Carabinieri di Porto Torres riguardo a un individuo che, in seguito a una discussione avvenuta all'interno di un circolo, ha manifestato il suo stato di agitazione sparando tre colpi di pistola in aria mentre si allontanava dal luogo. Gli accertamenti sul posto, svolti in collaborazione tra i Carabinieri della Stazione di Torralba e quelli di Siligo, e il successivo coordinamento con la Compagnia di Bonorva, hanno permesso di diramare le ricerche dell'uomo, che è stato successivamente individuato alla guida della sua autovettura nel centro abitato di Torralba, dove risiede.





Durante la perquisizione personale effettuata dai militari, è stata rinvenuta una pistola Beretta calibro 6.35 con un caricatore pieno inserito, detenuta illegalmente dall'uomo. Dopo l'arresto, l'individuo è stato condotto alla propria abitazione per essere sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida. Questo intervento tempestivo ha evitato che la situazione potesse degenerare ulteriormente, sottraendo alla circolazione un'arma illegale e prevenendo possibili conseguenze ben più gravi. L'operazione sottolinea l'importanza della collaborazione cittadina e della prontezza delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza pubblica e nel contrastare il fenomeno della detenzione illegale di armi da fuoco.