Polo: la squadra sarda a Roma raccoglie i consensi del fuoriclasse Rattagan e del capitano azzurro Giansanti

Da quasi tre anni le ragazze e ragazzi sardi si allenano al Palahorse di Golfo Aranci sotto la supervisione del tecnico Franco Piazza, coach delle nazionali maschili e femminili, che sottolinea: “Sono molto contento del percorso che hanno fatto ragazze e ragazzi e l'approdo a questo corso intensivo di due giorni è un'altra tappa importante nella loro evoluzione”. Stefano Giansanti, presidente del Roma Polo Club e capitano della nazionale di Polo, ha affermato: E' stato un piacere ospitare la squadra sarda. Gli atleti si sono dimostrati bravissimi e lavorano per diventare futuri campioni”. Presente al clinic anche Maria Grazia Cecchini, consigliere nazionale Fise e delegata per il polo nazionale: “Davvero una bella esperienza quella della squadra sarda.





Li avevo già apprezzati sull'arena in sabbia e sul campo in erba ho assistito a uno spettacolo splendido. Spero sia il primo di una lunga serie che porti i giovani a diventare veri giocatori di polo, come negli obiettivi della federazione che sta spingendo molto anche su questa disciplina”.

“Nella squadra sarda ho visto grande entusiasmo e voglia di crescere” ha dichiarato Patricio “Pato” Rattagan, fuoriclasse del polo che ha tenuto il clinic nel Roma Polo Club, il più antico dei circoli italiani dedicati alla disciplina. Apprezzamenti e giudizi lusinghieri per il quintetto sardo che dopo aver vinto il titolo italiano alle Ponyadi si è cimentato in quello per adulti, con cavalli, campo in erba e palla più piccola. Questa la squadra presentata dall'istruttrice Piera Monti, delegata della Fise Sardegna per il polo: Marco Pala, Cristian Ledda, Anita Putzu, Anna Deiana e Giorgia Lai.