Diventare mare. Acqua, suono, vento e luce Alla MEM di Cagliari personale di Andrea Ferrero Sette sino al 13 aprile

Il vasto bagaglio di memorie, prevalentemente unito alla sua Cagliari, gli permette di realizzare composizioni di inaspettate suggestioni. È il caso delle “marine” in cui Andrea concentra con generose cromie l’essenza del ricordo visivo delle giornate trascorse al Poetto. Le vivide memorie trasferite sulle tele inducono al ricordo collettivo dei cagliaritani. La spiaggia di Andrea diventa quella di coloro che l’hanno frequentata dalla giovinezza, coi colori che mutano durante le giornate, con le regate e i giochi con la sabbia. Le emozioni che scaturiscono da queste scene diventano poi personali perché ciascuno di noi riconosce i propri sentimenti nelle tele dipinte. Andrea diventa quindi un cantore di Cagliari e l’esposizione delle sue opere alla MEM è il giusto riconoscimento per chi dipinge forme e colori, dove aria e luce di Cagliari si diffondono tra le onde del mare e del pensiero, quello di Andrea.

Il rapporto tra il mare e l’artista con le sue meravigliose visioni marine costituiscono il tema della mostra personale del pittore non vedente cagliaritano Andrea Ferrero Sette “Diventare mare. Acqua, suono, vento e luce”. In esposizione sino 13 aprile 2024 alla MEM - Mediateca del Mediterraneo di via Mameli 164 a Cagliari, la mostra è visitabile con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19, il sabato dalle 9 alle 13. Andrea Ferrero Sette è nato a Cagliari nel 1971. È laureato in economia e all’età di 39 anni è diventato cieco. Tale condizione non gli ha però negato di svolgere e coltivare la grande passione che ha per la pittura.