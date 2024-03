Scontro frontale nella statale Sassari-Alghero: tre morti e tre feriti, indagini in corso

Il procuratore di turno, Angelo Beccu, ha ordinato le autopsie sulle vittime, una delle quali è stata trasferita all'istituto di Medicina legale di Sassari, mentre le altre restano per ora all'ospedale di Alghero. Inoltre, è stato disposto il sequestro dei resti dei veicoli coinvolti nello scontro. Secondo i rilievi effettuati dai carabinieri della Compagnia di Alghero e le testimonianze degli automobilisti presenti, la Mercedes, seguendo un altro veicolo, avrebbe tentato un sorpasso ad alta velocità, superando una fila di auto incolonnate in direzione Sassari.





Al termine di un dosso, mentre la prima auto è riuscita a rientrare nella propria corsia, la Mercedes guidata da Murineddu ha proseguito nel sorpasso, collidendo frontalmente con la Fiat Seicento che proveniva dalla direzione opposta. Un terzo veicolo, una Fiat 500 con a bordo una famiglia di Cagliari (padre, madre e una figlia di 10 anni), è stato coinvolto nell'incidente, riportando ferite. I tre sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove sono tuttora ricoverati con prognosi non grave. L'incidente ha causato la chiusura della strada statale, nel tratto compreso fra l'innesto alla quattro corsie e il bivio per Olmedo, fino a mezzanotte, provocando notevoli disagi al traffico. Le indagini della Procura di Sassari sono in corso per chiarire con esattezza la dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità.

Un grave incidente stradale è avvenuto ieri sera sulla statale 291 Sassari-Alghero, nei pressi della frazione di Tottubella, causando la morte di tre persone e il ferimento di altre tre. Le vittime sono due giovani fidanzati di Sassari, Chiara Urgias, 17 anni, e Christian Foddai, 20 anni, che viaggiavano su una Fiat Seicento, e Antonio Luigi Murineddu, 41 anni, anch'egli sassarese, che guidava un SUV Mercedes. Le autorità giudiziarie hanno già messo in atto le procedure necessarie per fare luce sulla dinamica dell'incidente e stabilire le eventuali responsabilità.