Presentato il nuovo Garante dei Detenuti di Alghero - Incontro in carcere





L'evento ha segnato l'inizio del mandato di Piras e ha offerto l'opportunità di discutere le modalità di collaborazione tra il Comune di Alghero e la Casa di Reclusione. In particolare, si è parlato dello sviluppo di progetti volti all'inclusione sociale e al reinserimento dei detenuti, evidenziando l'importanza di queste iniziative per il tessuto sociale della città e per il benessere dei detenuti stessi.

Questa mattina, nella Casa di Reclusione “Giuseppe Tomasiello” di Alghero, è avvenuta la presentazione ufficiale del nuovo Garante dei Detenuti per la città di Alghero, Carmelo Piras. All'incontro erano presenti la direttrice dell'istituto, Tullia Carra, il comandante della Polizia Penitenziaria, Antonello Brancati, il sindaco di Alghero, Mario Conoci, e il presidente della Commissione Quinta del Consiglio comunale, Christian Mulas.