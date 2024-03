Aggiornamento sulla tragedia del piccolo Alessandro di Orune

La madre del bambino e una delle amiche sono state trasportate in elicottero all'ospedale di Sassari, mentre l'altra amica è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Olbia. L'operaio alla guida dell'altra vettura è rimasto illeso ma sotto shock. La notizia della scomparsa del piccolo Alessandro ha lasciato sotto shock tutta la comunità di Orune. La sindaca Giovanna Porcu ha espresso il profondo dolore e lo sconvolgimento della cittadinanza per la perdita del bambino e per le condizioni delle donne coinvolte.





Il ritorno di Angelica Farina, madre di Alessandro, da l'Irlanda aveva suscitato grande affetto nella comunità, che ora piange la perdita di una giovane vita che stava per essere celebrata con il battesimo nei prossimi mesi. Il parroco del paese, don Andrea Biancu, ha condiviso il suo stupore e dolore per l'accaduto, ricordando la recente visita della madre per discutere dei preparativi del battesimo. Questa tragedia aggiunge un nuovo capitolo doloroso alla storia di incidenti mortali su questo tratto di strada, richiamando l'attenzione sulla sicurezza stradale e sulle conseguenze devastanti delle distrazioni alla guida. La comunità di Orune ora piange la perdita di Alessandro, una vita spezzata troppo presto, e si stringe attorno alla famiglia e agli amici colpiti da questo tragico evento.

Una tragedia ha colpito la comunità di Orune: il piccolo Alessandro, di soli tre mesi, è morto in un incidente stradale avvenuto sulla vecchia Orientale sarda, a Orosei. L'incidente, avvenuto ieri pomeriggio a Cala Liberotto, ha visto coinvolte due vetture: una Fiat Panda, a bordo della quale viaggiavano il bambino insieme alla madre, Angelica Farina, e due amiche, e una Golf condotta da un operaio di Orosei. La dinamica dell'incidente, ancora al centro delle indagini, pare essere stata causata da un'invasione di corsia, che ha portato a uno scontro frontale devastante.