Aggiornamento sulla tragedia di Tottubella

Secondo le testimonianze raccolte sul posto, la Mercedes avrebbe intrapreso un sorpasso a velocità elevata, affrontando la seconda corsia e collidendo frontalmente con la Fiat 600. L'impatto ha coinvolto un terzo veicolo, una Fiat 500, nella quale viaggiava una famiglia originaria di Cagliari, composta da padre, madre e una bambina di 10 anni.





Tutti i membri della famiglia sono rimasti feriti nell'incidente e sono stati trasportati d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari per ricevere le cure necessarie. Le autorità competenti hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente e stabilire le eventuali responsabilità. I rilievi effettuati sul luogo dell'incidente saranno cruciali per chiarire le cause dello scontro e per fornire risposte alle famiglie delle vittime e all'intera comunità colpita da questa tragedia.





La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i soccorsi e le operazioni di rimozione dei veicoli coinvolti. Le autorità hanno invitato i testimoni dell'incidente a fornire eventuali informazioni utili per l'inchiesta. Questo tragico evento ha rinnovato l'attenzione sulla sicurezza stradale, ricordando a tutti gli utenti della strada l'importanza del rispetto delle norme e della prudenza alla guida.

Un grave incidente stradale si è verificato ieri, intorno alle 17, sulla strada che collega Sassari ad Alghero, precisamente all'altezza del bivio per Tottubela, mietendo la vita di tre persone: Christian Foddai, 20 anni, Chiara Urgias, 17 anni, e Antonio Luigi Murineddu, 41 anni. Le vittime, Foddai e Urgias, viaggiavano a bordo di una Fiat 600 diretta verso Alghero, quando il loro veicolo è stato coinvolto in uno scontro frontale con una Mercedes guidata da Murineddu.