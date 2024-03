Tragico incidente ad Orosei: Perde la vita un neonato di tre mesi

Due autovetture, una Golf e una Panda, sono state coinvolte in uno scontro frontale di estrema violenza, con conseguenze devastanti. Il bilancio più doloroso riguarda la perdita di un neonato di soli tre mesi, che viaggiava sul sedile posteriore della Panda insieme alla madre. La donna è stata estratta dalle lamiere in condizioni gravissime, insieme ad altre due signore che occupavano i sedili anteriori del veicolo.





Tutte sono state prontamente trasportate in ospedale, dove si lotta per salvare le loro vite. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del fuoco, l'Elisoccorso, nonché le ambulanze di Orosei e Irgoli, che hanno operato con urgenza per soccorrere le vittime. I Carabinieri delle stazioni di Siniscola, Dorgali e Orosei si sono occupati dei rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e di gestire il traffico, che ha subito significativi rallentamenti a causa della chiusura di una carreggiata per permettere le operazioni di soccorso e rimozione. Questa tragedia rappresenta un duro colpo per la comunità locale e solleva ulteriori interrogativi sulla sicurezza delle strade.





Mentre le autorità lavorano per chiarire le cause che hanno portato a questo tragico evento, il pensiero va alle vittime e alle loro famiglie, colpite da un dolore immenso. La comunità si stringe attorno ai sopravvissuti, sperando in notizie positive riguardo al loro stato di salute.

Una tragica vicenda ha colpito Orosei, nel pomeriggio di oggi, 17 marzo 2024, a seguito di un grave incidente stradale avvenuto sulla SS 125, in località Cala Liberotto.