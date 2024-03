Alghero: Approvata la graduatoria provvisoria per i contributi affitto 2023

Questa misura si inserisce nel più ampio contesto del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, una risorsa cruciale per molti nuclei familiari in condizioni di disagio economico. Nonostante le risorse disponibili siano minori del 30% rispetto al passato, a causa di una riduzione dei fondi provenienti dalla Regione Sardegna, il Comune ha esaminato complessivamente 740 domande. Al termine dell'istruttoria condotta dal servizio sociale competente, 673 domande sono state ritenute ammissibili, mentre 67 sono state escluse per mancanza dei requisiti richiesti. Il fondo assegnato al Comune di Alghero ammonta a 528.401,10 euro, e l'elenco dei beneficiari, contenente nomi, cognomi e numeri di protocollo delle istanze presentate, è stato reso pubblico.





A partire dalla pubblicazione, i cittadini hanno a disposizione 10 giorni di tempo per presentare eventuali opposizioni, dopodiché la graduatoria diventerà definitiva. Questo programma di contributi integrativi rappresenta un sostegno fondamentale per i nuclei familiari che affrontano difficoltà nel sostenere i costi dell'affitto, pur essendo in possesso di un regolare contratto di locazione. L'Amministrazione comunale di Alghero, attraverso questa iniziativa, conferma il proprio impegno nel supportare i cittadini in difficoltà, facilitando l'accesso a soluzioni abitative dignitose e contribuendo al benessere sociale della comunità.











L'Amministrazione comunale di Alghero, a nome dell'assessore ai Servizi Sociali, Igiene e Sanità, Pubblica Istruzione, Politiche per la Famiglia e Asili, Centro residenziale Anziani, Sport e Impianti Sportivi e vicesindaco Maria Grazia Salaris ha annunciato in consiglio comunale il 15 marzo l'imminente approvazione dirigenziale della graduatoria provvisoria per l'assegnazione dei contributi integrativi al canone di locazione per l'anno 2023.