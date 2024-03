Tragico incidente a Cagliari: Auto travolge gregge di pecore

Gli agenti della Polizia Locale e della Polizia Stradale sono prontamente intervenuti sul posto, insieme ai mezzi e al personale addetto al recupero delle pecore morte. A causa delle operazioni di pulizia e di sicurezza, il tratto della statale 131 "dir" che conduce alla città è stato temporaneamente chiuso al traffico, causando disagi e la necessità di diverse ore di lavoro per riaprire la strada. Questo incidente mette in luce un problema ricorrente nella zona, con animali che spesso invadono le carreggiate, mettendo a rischio la sicurezza degli automobilisti e la vita degli stessi animali. Di fronte a questa tragedia, si sollevano questioni sulla gestione del bestiame e sulla necessità di prevenire simili incidenti, che possono avere conseguenze fatali.





Il proprietario del gregge ora si trova di fronte alla possibilità di affrontare provvedimenti, in seguito a un evento che evidenzia l'importanza di una maggiore attenzione e responsabilità nella cura e nel controllo degli animali da parte dei loro custodi. La comunità locale e le autorità competenti sono chiamate a riflettere su misure preventive per evitare che simili incidenti si ripetano in futuro, salvaguardando così sia la sicurezza pubblica che il benessere degli animali.

Un grave incidente stradale si è verificato alle prime ore della mattina sulla statale 131 "dir" all'ingresso di Cagliari, dove un'auto è finita contro un gregge di pecore che aveva invaso la carreggiata che porta all'Asse mediano. Il tragico bilancio vede l'uccisione di undici animali, mentre il conducente del veicolo è uscito illeso dall'incidente, nonostante i notevoli danni riportati dalla vettura.