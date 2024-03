Operazione di sicurezza a Tempio: Sequestrato coltello e intensificati i controlli

Il momento saliente dell'operazione è stato il sequestro di un coltello a serramanico lungo 23 centimetri, che ha portato alla denuncia del proprietario per il porto di armi o oggetti atti ad offendere. Questo episodio evidenzia l'importanza di tali controlli per la prevenzione di atti di violenza e per garantire una maggiore sicurezza pubblica. L'impiego di numerose pattuglie del Commissariato di Tempio e del Reparto Prevenzione Crimine ha permesso un monitoraggio efficace, soprattutto nei luoghi di maggiore aggregazione e nei diversi esercizi commerciali, grazie anche all'intervento della Polizia Amministrativa. Visti i risultati positivi ottenuti, si è deciso di riprogrammare questi servizi straordinari di controllo del territorio anche nelle prossime settimane.





L'obiettivo è mantenere un presidio costante sul territorio, contribuendo così a una percezione di sicurezza da parte dei cittadini sempre più solida e diffusa. Queste azioni rientrano in una strategia più ampia di tutela dell'ordine pubblico, dimostrando l'impegno continuo delle forze dell'ordine nel proteggere la comunità e nel prevenire il crimine.

Durante un'operazione straordinaria di controllo sul territorio di Tempio, disposta dal Questore di Sassari, la polizia ha messo in atto una serie di azioni per rafforzare la sicurezza nella città. Con l'attivazione di posti di blocco e controlli capillari nelle vie centrali, le forze dell'ordine hanno identificato oltre 160 persone e fermato più di 90 veicoli, dimostrando la serietà e l'efficacia dell'intervento.