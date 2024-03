Emergenza trascurata: Il dramma del piccolo Alex ad Alghero rivela la carenza di servizi sanitari

"Desidero condividere con voi un'esperienza recente che ha evidenziato gravi lacune nel sistema sanitario pubblico, in particolare riguardo alla disponibilità dei servizi pediatrici ad Alghero, Sardegna. Ieri sera, mio figlio di sei anni ha avuto un episodio di convulsioni febbrili di lunga durata, caratterizzato da difficoltà respiratorie e perdita di coscienza prolungata. Questo evento, considerando la durata e l'età del paziente, rappresenta una grave emergenza medica. Tuttavia, al nostro arrivo al pronto soccorso di Alghero, abbiamo scoperto che il reparto di pediatria chiude alle ore 20 e che non esiste un servizio di reperibilità. Siamo stati quindi costretti a recarci a Sassari, dove il personale sanitario ha gestito la situazione con grande professionalità, fornendo una valutazione neuropsichiatrica e consigliando il ricovero in attesa di un elettroencefalogramma. In qualità di istruttore BLSD, sono stato in grado di gestire l'emergenza in modo adeguato, nonostante la mancanza di risorse come il micropam, un elemento essenziale per la gestione delle convulsioni prolungate. Tuttavia, è evidente che una situazione del genere potrebbe facilmente sfuggire al controllo di chi non ha competenze di primo soccorso. Mi chiedo come sia possibile che i cittadini di Alghero vengano abbandonati a se stessi dopo le ore 20, con la chiusura del reparto di pediatria e l'assenza di un pediatra reperibile. Questa carenza di servizi mette a rischio la sicurezza e la salute dei nostri bambini, e richiede un intervento immediato e risolutivo da parte delle autorità competenti. Vi ringrazio per l'attenzione e per l'impegno nel risolvere questa grave problematica. Cordiali saluti, Il papà di Alex"





La situazione descritta da A.A. non è solo una chiamata all'azione per i responsabili delle decisioni locali e regionali ma solleva anche questioni profonde sul diritto alla salute e sulla capacità dei servizi pubblici di rispondere efficacemente alle emergenze mediche. Non è accettabile che i cittadini, in particolare i bambini, si trovino in una situazione di vulnerabilità a causa della mancanza di servizi essenziali al di fuori di determinate ore. Questa testimonianza è un promemoria critico della necessità di valutare e migliorare continuamente i nostri sistemi sanitari, assicurando che nessuno venga lasciato indietro. È imperativo che le autorità competenti prendano provvedimenti immediati per colmare questa lacuna e garantire che tutti i piccoli cittadini abbiano accesso a cure pediatriche di emergenza 24 ore su 24.

In un mondo che si sforza di garantire la sicurezza e il benessere dei suoi cittadini, la testimonianza di un padre mette in luce una lacuna preoccupante nel sistema sanitario pubblico della Sardegna, con particolare riferimento alla disponibilità dei servizi pediatrici nella città di Alghero.