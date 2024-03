Inaugurata a Sassari la nuova sala d'attesa del pronto soccorso per i familiari dei pazienti

La direzione generale dell'Aou di Sassari ha fortemente voluto questo progetto, inserito nel più ampio piano di riammodernamento del Pronto Soccorso. Antonio Lorenzo Spano, direttore generale, evidenzia l'importanza di questo nuovo spazio per migliorare l'esperienza di attesa dei cittadini, facilitando il periodo di cura dei loro familiari. All'interno della sala d'attesa è presente anche l'Info point, precedentemente ubicato all'entrata dell'area triage. Qui, personale qualificato supporta gli operatori del Pronto Soccorso fornendo risposte alle richieste dei familiari, sia di persona che telefonicamente, attraverso il numero 079 2646219. Questo servizio, attivo 24 ore su 24, rappresenta un valore aggiunto per la struttura, come sottolinea Paolo Pinna Parpaglia, direttore del Pronto Soccorso.





La comunicazione efficace con i familiari è fondamentale per gestire l'ansia dell'attesa e garantire un flusso costante di informazioni. Le pareti della sala sono decorate con gigantografie che rappresentano iconici scorci della Sardegna, da Piazza d'Italia alla spiaggia della Pelosa di Stintino, fino alle fontane del Rosello e di San Francesco. Queste immagini contribuiscono a creare un'atmosfera accogliente e rilassata per i visitatori. L'introduzione di nuova cartellonistica migliora l'orientamento all'interno della struttura, mentre il servizio "WiFi Guest" gratuito offerto dall'Aou di Sassari garantisce una connessione internet ai visitatori. La ristrutturazione ha trasformato spazi precedentemente adibiti a uffici e spogliatoi in questa nuova area di accoglienza, dimostrando l'impegno dell'ospedale nel rispondere alle esigenze dei cittadini e dei loro cari in momenti delicati.

Una significativa novità migliora l'accoglienza al Pronto Soccorso dell'Aou di Sassari: è stata inaugurata ieri, alle 17:12, la nuova sala d'attesa dedicata agli accompagnatori dei pazienti. Un ambiente ampio e luminoso, progettato per offrire comfort e sostegno a chi vive momenti di attesa e preoccupazione. Per raggiungere questa nuova struttura, situata adiacente al Pronto Soccorso, gli utenti devono percorrere una passerella coperta posta alle spalle dell'area boarding. L'area di attesa si estende per circa 300 metri quadrati e include una vasta sala centrale oltre a due spazi minori, ciascuno dotato di una decina di sedute. A rendere più piacevole l'attesa, nella sala principale è stato posizionato un monitor TV. Pensando all'accessibilità e al comfort di tutti, sono stati realizzati anche due bagni fruibili da persone con disabilità motoria.