Le donazioni di sangue salvano la vita di circa 630mila persone all’anno solo in Italia, in media una al minuto. È un atto di altruismo in grado di influenzare positivamente la salute e il benessere delle persone e delle comunità, perché consente di salvare vite umane, trattare malattie croniche, realizzare interventi chirurgici e trapianti, gestire gravidanze e parti, curare il cancro ed effettuare terapie oncologiche. Un gesto semplice ma fondamentale per aiutare il prossimo e tenere sotto controllo la propria salute. Tutte le persone interessate (donatori abituali e non) potranno partecipare alla mattinata di donazione di martedì 19 marzo e approfittare dell’occasione per fare un gesto importante.





Ogni donatore riceverà gratuitamente le analisi del sangue e potrà inoltre utilizzare uno sconto speciale in tutte le rivendite della Cantina Santa Maria La Palma per tutto il 2024. La Cantina Santa Maria La Palma è felice di supportare l’AVIS Alghero per un appuntamento importante, con l’obiettivo di condividere e diffondere tra tutte le persone il valore della solidarietà e la cultura del dono, su un tema così importante.

Martedì 19 marzo AVIS Comunale di Alghero e Cantina Santa Maria La Palma organizzano l’appuntamento “Dona il sangue a Santa Maria La Palma”, una mattinata da dedicare a una buona azione. La Cantina Santa Maria La Palma ospiterà nel suo piazzale l’Unità di Raccolta Mobile del sangue (autoemoteca) dell’AVIS Provinciale Sassari dalle 8.30 di mattina alle 12.30 con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità locale sull’importanza della donazione di sangue. Donare il sangue è fondamentale per salvare vite e dare una mano a chi ne ha bisogno.