Grave incidente stradale sull'asse mediano a Cagliari: Giovane donna in condizioni critiche

La 23enne, che viaggiava sul sedile posteriore senza cintura di sicurezza, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo, cadendo sull'asfalto a decine di metri di distanza. L'incidente è avvenuto in direzione Sestu, sul cavalcavia che sovrasta la rotatoria di via Cadello. Immediato l'intervento delle ambulanze del 118, dei vigili del fuoco e degli agenti della polizia municipale, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'accaduto. La donna ferita è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Brotzu, dove è attualmente in gravi condizioni.





Fortunatamente, il conducente e l'altra passeggera, entrambi allacciati con la cintura di sicurezza al momento dell'incidente, hanno riportato solo contusioni e non hanno necessitato di trasporto ospedaliero. Questo tragico evento ha riportato alla memoria l'incidente del 2008, in cui perse la vita Chiara Ibba, anch'ella sbalzata fuori dall'abitacolo in circostanze simili. La comunità è in attesa di ulteriori dettagli sulla dinamica e sulle cause che hanno portato a questo grave incidente, nella speranza che simili tragedie possano essere prevenute in futuro.

Durante la notte, un grave incidente stradale ha scosso l'Asse Mediano di Cagliari, lasciando una giovane donna di 23 anni in condizioni critiche. Il sinistro ha coinvolto una Fiat 500, guidata da un 21enne, con a bordo una 16enne e la 23enne, tutti residenti a Quartu. Per cause ancora da accertare, l'auto si è schiantata contro il guardrail.