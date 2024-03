Disturbi alimentari, Cappellacci (FI): Prevenzione, cure e informazione per non lasciare solo chi soffre





Per questo – ha aggiunto Cappellacci- abbiamo sostenuto convintamente l’istituzione di un fondo strutturale per i disturbi alimentari mediante un emendamento al ‘Milleproroghe’ e lavoriamo su una nuova proposta di legge, che reca la prima firma del collega Pella, sulle azioni per affrontare il problema dell’obesità, che spesso si accompagna ad altre patologie. Accanto alle misure per la cura, è necessaria una battaglia culturale per mettere in guardia le nuove generazioni, informarle ed esercitare così la forma più efficace di prevenzione”.

“Oggi vogliamo lanciare un messaggio chiaro a chi soffre a causa dei disturbi alimentari: non siete soli. Vogliamo essere in prima linea accanto alle persone e alle loro famiglie per combattere un male che indide sia sulla salute sia sulla vita sociale delle persone, per via delle conseguenze che causa sulla qualità della vita dei cittadini.