Tra i boschi della vallata di Montevecchio, si rinnova la specialissima “Pasquetta in Miniera”

Vari grandi edifici e un'autentica galleria di estrazione mineraria, oltre che di carreggio, sono oggi musealizzati e fruibili turisticamente. Il sottosuolo, con le tantissime tipologie di armature realizzate nei 150 anni di attività estrattiva, si visita lungo la Galleria Anglosarda, sino a raggiugere il filone metallifero. Un percorso unidirezionale ad “U”, lungo circa 500 metri, in falsopiano, con le volte oggi cosparse da spettacolari cristallizzazioni di gesso e di calcite, di ossidi di ferro gialli e rossi, a coprire il candido quarzo che nel giacimento contrasta sui neri dei minerali di piombo e zinco. Lasciata l'auto in sosta gratuita nell'enorme Parcheggio Eventi (disponibile all'interno dell'area mineraria), potrete liberamente spostarvi a piedi nella vallata. Per l'occasione, semplificata al massimo la fruibilità delle visite.





Più guide vi attendono in ciascun settore. Fatto il biglietto (l'ideale è farlo on line), dalle 09:30 alle 19:30 potrete liberamente visitare i cinque Percorsi di visita, in maniera consecutiva o intervallandoli con una passeggiata o una degustazione. Sarà possibile acquistarlo all'arrivo nei Cantieri Minerari, o nel consueto Infopoint presente nel borgo (piazza Rolandi, davanti al Percorso Direzione), ma il suggerimento dato a tutti per ridurre il rischio di fare la fila, è di acquistarlo on line, lasciando più celere l'afflusso in biglietteria a chi non avesse modo di farlo. A poche centinaia di metri dai percorsi di visita rimarrà aperto (10:00-18:30) il famoso Birrificio artigianale (prenotazioni al 3791564615 e al 3474023577), ospitato nella centrale elettrica della miniera. Qui troverete musica dal vivo e proposte gastronomiche per accompagnare le degustazioni (tagliere salumi&formaggi, piatto di arrosto di carne, street food ricercato), mentre proprio tra i fabbricati musealizzati trovate il menù completo proposto (12:30-15:30) dal prestigioso Catering di Guspini (prenotazioni al 3498070065). Per chi vorrà trascorrere la pausa pranzo tra gli alberi del borgo, i panini con la carne di manzo (prenotazioni al 3935139612) saranno disponibili dalle 13:00 alle 15:00. Ovunque si compra il cibo, sono disponibili anche tanti posti a sedere, per accontentare parecchie centinaia di persone (NB associati ai menù, ma non assegnati, così da poter accontentare tutti più celermente).





Ma “Pasquetta in Miniera”, a Montevecchio vuol dire anche PicNic nel bosco (dove ci sono anche tanti, ma mai abbastanza, tavoli) e in giro per la vallata, senza poter dimenticare i tanti eccellenti Agriturismi con menù a Km0 e tutti i Ristoranti del circondario. Sicuramente, da tutta la Sardegna e non solo, saranno tanti ad approfittare dell'occasione per farsi ospitare da hotel e B&B nel regno del Cervo Sardo, tra Miniere e Mare, verdi montagne degradanti sulle immense spiagge di Piscinas e Pistis, la Costa Verde. La mappa dell'area interessata dall'iniziativa, tante informazioni sulle visite guidate (disponibile anche il 3384592082) ed i menù proposti dai vari ristoratori, sono disponibili sulla pagina web www.minieradimontevecchio.it/pasquetta-2024.html da cui potrete procedere anche al booking on line. La prenotazione delle visite guidate e dei pasti non è indispensabile, ma opportuna, visto l'elevato afflusso atteso anche quest'anno.

Dopo che il grande successo del 2023 ha confermato il gradimento dell'iniziativa con i numeri pre-Covid, a Montevecchio è già tutto pronto per la 6^Edizione di “Pasquetta in Miniera”. Il luogo in cui sorge Miniera Montevecchio è bellissimo di suo, con gli antichi edifici immersi nei boschi che ricoprono le montagne ai fianchi della vallata. Quest'anno, entrati ufficialmente in primavera, da pochi giorni, ci sono tutti i presupposti per trascorrere una frizzante giornata con gli amici, spensierati, in un tripudio di divertimento, buon cibo, passeggiate e visite guidate, sia nei tanti fabbricati in superficie, che nelle gallerie vistabili nel sottosuolo. Si tratta dei luoghi di lavoro che, per tanto tempo, sono stati la più importante realtà mineraria italiana ed europea per l'estrazione del piombo.