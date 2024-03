Incidente in cantiere a Gairo: Grave un operaio forestale

L'uomo è stato prontamente soccorso e trasportato via elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari, dove i medici hanno diagnosticato una sospetta lesione midollare, oltre a una frattura alla gamba. La gravità delle lesioni ha richiesto un intervento immediato e un ricovero urgente, sottolineando la pericolosità dell'incidente. Le cause dell'incidente sono attualmente oggetto di indagine da parte dei carabinieri, che stanno lavorando per accertare la dinamica e le eventuali responsabilità.





Questo triste evento rinnova l'attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare nei cantieri forestali che, per la loro natura, espongono gli operai a rischi elevati. La comunità di Gairo e il settore forestale sono in attesa di ulteriori informazioni sull'accaduto, sperando in una pronta ripresa dell'operaio ferito. Questo incidente evidenzia l'importanza di adottare tutte le misure preventive necessarie per garantire la sicurezza degli addetti ai lavori, riducendo il rischio di infortuni gravi.

Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina intorno alle 10:30 nel cantiere forestale di Perdaliana-Sarcerei, situato nel comune di Gairo. Un operaio forestale di 53 anni, residente nella zona, è stato colpito alla schiena da un albero in fase di abbattimento, subendo ferite gravi.