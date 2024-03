Patenti ritirate e velocità eccessiva: Il bilancio dei controlli stradali a Cagliari

In totale, sono stati controllati 390 veicoli e identificate 521 persone, con il risultato di 36 patenti ritirate e 608 punti decurtati complessivamente dalle licenze di guida. I numeri riflettono l'impegno delle forze dell'ordine nel monitorare le strade e garantire la sicurezza stradale, soprattutto in vista del contrasto al fenomeno delle stragi del sabato sera. I controlli da parte della Polizia Stradale proseguiranno intensamente nelle prossime settimane, con un'attenzione particolare rivolta ai fine settimana, per prevenire ulteriori comportamenti a rischio che possono compromettere la sicurezza di automobilisti e pedoni. Questa azione rientra in una più ampia strategia di vigilanza e prevenzione, volta a ridurre gli incidenti stradali e a sensibilizzare la comunità sull'importanza del rispetto delle regole del codice della strada.

Durante i controlli effettuati nei primi giorni di marzo dalla Polizia Stradale di Cagliari, un automobilista di 55 anni è stato sorpreso a guidare una Renault Megane a 190 chilometri orari sulla statale 554, ben oltre il limite di velocità consentito. Questo episodio ha portato al ritiro immediato della sua patente per eccesso di velocità, ma non è stato l'unico caso di infrazione rilevato. Nel corso dei controlli, effettuati lungo le statali 131 e 554 e le principali vie di collegamento del territorio cagliaritano, la Polizia Stradale ha ritirato le patenti a 26 automobilisti per violazioni dei limiti di velocità. Altri 13 conducenti sono stati sorpresi alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, con tre di essi che presentavano un tasso alcolemico nel sangue tre volte superiore al limite legale di 0,50.