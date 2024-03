Arrestata finta dottoressa in una residenza per anziani del Sulcis

Presentandosi come medico laureato, la donna partecipava alle visite quotidiane e si immergeva nelle procedure della struttura senza avere alcuna qualifica medica. L'allarme è scattato quando i medici della residenza hanno iniziato a nutrire dubbi sull'autenticità dei documenti presentati dalla donna, spingendo i dirigenti sanitari ad avvisare le autorità. Le indagini, coordinate dalla procura di Cagliari, hanno confermato i sospetti: la carta di identità e la laurea in Medicina presentate dalla donna erano false.





Nonostante si fosse costruita una facciata di competenza, approfondimenti hanno rivelato che la quarantaduenne non aveva mai conseguito una laurea in medicina, risultando già nota alle forze dell'ordine per precedenti episodi. A seguito dell'arresto, il giudice del Tribunale di Cagliari ha convalidato la detenzione, imponendo alla donna l'obbligo di dimora come misura cautelare. Questo caso ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza e all'affidabilità delle cure offerte agli anziani, evidenziando l'importanza di verifiche approfondite sul personale operante in strutture sensibili come le residenze per anziani. La vicenda ha inoltre messo in luce i rischi connessi all'esercizio abusivo della professione medica, un reato che mette in pericolo la salute e il benessere dei pazienti.

