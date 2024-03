Incidente stradale mortale tra Mogoro e Sardara

È successo tutto in un momento in cui non dopo raggiungevano altre vetture. poco tempo dopo alcuni passanti hanno notato l'auto ferma sul ciglio della strada pesantemente danneggiata nella parte anteriore, che non ha lasciato spazio ai dubbi. Fatto sta' che l' incidente ha avuto l'esito peggiore possibile. Quando il 118 è arrivato sul luogo dello schianto, chi si era fermato per chiedere i soccorsi, aveva già capito che la signora Giulia Erdas, era deceduta subito dopo lo schianto.

Ha perso il controllo dell' auto, una Ford C MAX, e si è schiantata contro la barriera di cemento che delimita la carreggiata. così ha perso la vita Giulia Erdas 40 anni di Morgongiori. L'incidente è avvenuto sulla salita della 131 che da Mogoro porta a Sardara.