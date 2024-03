Incidente stradale a Sorso: Due donne gravemente ferite

La vettura ha travolto una ragazza che si trovava nelle vicinanze, per poi schiantarsi violentemente contro un palo dell'illuminazione pubblica.





Sul luogo dell'incidente sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco e gli addetti sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi alle ferite.





A causa delle gravissime lesioni riportate, le donne sono state trasportate con l'elisoccorso dell'Areus al reparto di rianimazione dell'Ospedale di Sassari, dove sono state ricoverate in codice rosso.





La dinamica dell'accaduto ha richiesto l'intervento dei Carabinieri e della Polizia Locale per effettuare i necessari rilievi e gestire il traffico nell'area interessata dal sinistro. L'incidente ha scosso la comunità locale, richiamando l'attenzione sull'importanza della sicurezza stradale e sul rispetto delle norme di guida.





Le indagini sono in corso per accertare le precise cause dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità. Nel frattempo, l'intera comunità attende con ansia aggiornamenti sulle condizioni di salute delle due donne coinvolte in questo tragico evento.

Un grave incidente stradale si è verificato in Via della Marina a Sorso, con due donne trasportate d'urgenza in ospedale a seguito di un drammatico scontro. Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro è avvenuto quando una delle due, alla guida di un fuoristrada, ha perso il controllo del veicolo.