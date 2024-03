Villasimius: 28enne morto mentre rientrava a casa in scooter





Il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo con il quale stava rientrando a casa, e nello schianto sarebbe finito in mezzo a dei cespugli. A dare l'allarme è stato un pastore di passato che ha trovato il corpo.





Quindi l'arrivo sul posto dei Carabinieri della compagnia di San Vito, che hanno effettuato i rilievi di legge. Secondo i primi accertamenti, nessun altro veicolo sarebbe coinvolto nell' incidente. La salma è stata trasferita all'obitorio del cimitero a disposizione della famiglia. Alessio aveva trovato un occupazione a tempo indeterminato in un locale di Villasimius qualche giorno fa.





Grande cordoglio in paese per la prematura scomparsa del giovane, anche da parte del Sindaco Luca Dessi: Una notizia che co rattrista e ci lascia sgomenti. Siamo tutti vicini alla famiglia di Alessio.

Un 28enne di Villasimius, Alessio Cireddu, ha perso la vita lungo la strada nella periferia di Villasimius.