Amore, sorprese e tradimenti: Cronaca di un weekend romantico (ma non troppo) a Olbia

Il nostro Ulisse dei tempi moderni, armato di buone intenzioni e di carta di credito, ha navigato non il mare ma il web, alla ricerca del weekend perfetto per sorprendere la sua Penelope.





Meta prescelta: un noto hotel di Olbia, dove il benessere non è solo un'opzione ma una promessa, con tanto di pacchetto Jacuzzi incluso. Una trama che neanche Omero avrebbe potuto immaginare, se solo avesse avuto a disposizione Booking.com. Ma come in ogni epopea che si rispetti, non può mancare la svolta tragica, l'inganno.





Mentre il nostro eroe si aggirava tra i corridoi dell'hotel, più ansioso di un ragazzino alla vigilia del primo appuntamento, ecco che il destino decide di giocare una delle sue carte più crudeli. Nella sala colazioni, tra un croissant e un caffè americano (perché in fondo siamo pur sempre in un hotel che guarda all'internazionale), chi si materializza se non la sua dolce metà? Momento di gioia? Neanche per sogno.





La signora non era sola, ma ben accompagnata da quello che nel giro di pochi istanti si sarebbe rivelato essere il suo amante.





Ecco, cari lettori, che il gesto d'amore si trasforma in una sceneggiata napoletana, con tanto di pubblico casuale composto da ospiti e personale dell'hotel, probabilmente più divertiti di quanto avrebbero voluto ammettere.





Dalle parole si passa ai fatti, e il nostro protagonista, in preda a un misto di rabbia e incredulità, decide che è il momento di lasciare il segno, letteralmente. La zuffa scoppia, trasformando la sala colazioni in un ring improvvisato, dove i colpi bassi non sono solo metaforici.





La compagna, con una freddezza che farebbe invidia a una spa finlandese, non batte ciglio. Conferma l'infedeltà come se stesse ordinando un altro cappuccino, dimostrando che, in questa storia, l'unica sorpresa è stata quella dell'uomo.





La vicenda, naturalmente, finisce nelle mani della giustizia, con la Procura di Tempio che ora si ritrova a dover districare questo ginepraio di passioni, tradimenti e, perché no, qualche colpo maldestro.





In conclusione, cari lettori, se la morale di questa storia vi sembra essere quella di non fidarsi mai del prossimo, vi sbagliate di grosso. La vera lezione da imparare qui è che, forse, la prossima volta che volete fare una sorpresa alla vostra dolce metà, magari iniziate con qualcosa di un po' meno impegnativo di un weekend romantico. Una cena fuori, magari. O, per essere davvero sicuri, un bel mazzo di fiori consegnato direttamente a casa. Così, almeno, eviterete di ritrovarvi come protagonisti di una commedia all'italiana, con tanto di pubblico e applausi finali.

In un mondo dove il romanticismo cerca ancora di farsi strada tra le insidie di WhatsApp e le tentazioni di Instagram, un eroe nostrano di 40 primavere ha deciso di rivendicare il suo spazio nell'Olimpo degli innamorati.