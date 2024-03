Il Sindaco di Alghero Conoci accoglie con favore l'iter per il nuovo ospedale

Sulle possibili dislocazioni per la nuova struttura, il sindaco ha indicato due aree potenziali: l'attuale sito ospedaliero ampliato verso la Taulera e un'alternativa in area pubblica a Mamuntanas, quest'ultima già di proprietà regionale. "Sarà uno studio di fattibilità a stabilire quale sarà la più opportuna," ha aggiunto Conoci, evidenziando l'approccio aperto e collaborativo nella scelta del sito migliore per il futuro ospedale. La decisione sulla localizzazione definitiva sarà presa considerando non solo le esigenze di Alghero ma anche quelle delle comunità limitrofe, riflettendo la funzione territoriale dell'ospedale.





Il sindaco ha anche sottolineato l'importanza del coinvolgimento del Consiglio Comunale e della comunità nella fase decisionale, nonché la necessità di una visione ampia che abbracci l'intero territorio servito dall'ospedale. Conoci ha inoltre riconosciuto l'importanza della costruzione di un nuovo ospedale a Sassari, rafforzando il concetto di una rete sanitaria regionale interconnessa e capace di rispondere efficacemente alle esigenze di salute della popolazione.

Il sindaco di Alghero, Mario Conoci, ha espresso soddisfazione e ottimismo riguardo all'avvio dell'iter per la realizzazione del nuovo ospedale nella città di Alghero, un progetto da tempo atteso e ora inserito nella programmazione regionale. "Ad Alghero è ormai necessario un nuovo ospedale. Un'esigenza chiara, che non riguarda solo Alghero, entrata finalmente nella programmazione regionale, fatto non del tutto scontato. Se la Regione fa dei passi per fare studi di fattibilità e soprattutto individuare le risorse - siamo intorno ai 350 milioni - mi pare si possa parlare di grande passo in avanti," ha affermato Conoci, sottolineando l'importanza dell'investimento previsto e la necessità di un aggiornamento infrastrutturale nel settore sanitario per la città.