Cagliari: Aggredisce la fidanzata per strada

Una scena che si è svolta davanti a parecchi testimoni, e c'è chi non ha esitato a chiamare le forze dell'ordine. I carabinieri sono giù sul posto, hanno caricato il 47enne e l hanno portato in caserma. Anche in questa occasione ha cercato di aggredire i militari, che alla fine lo hanno arrestato per resistenza. Con una probabile frattura al setto nasale, è stato accompagnato in ospedale e piantonato in attesa della convalida del fermo.

È accaduto martedì sera in piazza Yenne a Cagliari dove un 47enne forse alticcio dopo qualche bicchiere di troppo, ha iniziato a urlare e spintonare la compagna. Un uomo e intervenuto per porre rimedio, ma il 47enne non l ha presa bene, e dalle parole si è passato ai fatti, e iniziata una scazzottata dove il compagno della donna ha avuto la peggio.