Alghero lancia "Operazione Cane Sicuro" per verificare il microchip dei cani

Nonostante l'obbligatorietà, molti proprietari a Alghero trascurano ancora questa pratica. Il "Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali" richiede ai proprietari di portare con sé, negli spazi pubblici, i documenti che attestano la registrazione del cane all'anagrafe canina, disponendosi all'esibizione su richiesta degli organi di polizia come i Barracelli. Al momento, sono circa 14.000 i cani registrati all'anagrafe comunale di Alghero, ma si stima che molti ancora manchino del microchip sottocutaneo. Gli agenti del Comando Barracelli, sotto la coordinazione del Sottotenente Sanna Angelo, responsabile del "Benessere animale", hanno già iniziato i controlli, riscontrando la presenza di numerosi cani privi di chip. L'operazione si estenderà a tutto il territorio comunale extraurbano, verificando la presenza del microchip nei cani zona per zona.





Il Cap. Riccardo Paddeu ha evidenziato l'importanza dell'operazione "Cane Sicuro", sottolineando come Alghero si posizioni nuovamente come pioniera in Sardegna nell'attuazione di campagne di controllo specifiche per il rispetto della legge sul microchippaggio dei cani. Questa campagna mira ad aumentare la consapevolezza sulle responsabilità dei proprietari di animali e sulla sicurezza dei cani. L'Assessore all'Ambiente Andrea Montis ha enfatizzato il ruolo di Alghero come leader nel controllo e nella sicurezza, con iniziative mirate a monitorare i cani non microchippati e a gestire una popolazione animale in crescita. L'amministrazione comunale pone la tutela degli animali, e in particolare dei cani, come una priorità, garantendo con il microchip sicurezza, protezione e un efficace sistema di riconoscimento per gli animali.

Alghero avvia il progetto pilota "Cane sicuro", finalizzato a controllare la presenza del microchip nei cani durante le passeggiate in città. Questa iniziativa è il frutto della collaborazione tra l'Assessorato all'Ambiente del Comune e il Comando Barracelli, con l'obiettivo di incentivare i proprietari di cani a microchipparli e a condurli al guinzaglio in spazi pubblici. La registrazione dei cani all'anagrafe canina tramite microchip è un obbligo di legge, secondo la L.R. 21/94, e la sua violazione prevede sanzioni pecuniarie significative.