Lagoon 60: presentato a Bordeaux il primo esemplare

«Questo nuovo 60 si inserisce tra il 55 ed il Sixty5, integrando la gamma in quel segmento luxury dove il cantiere si sta sempre più imponendo sul mercato» spiega Simone Morelli, da quattro anni European Best Dealer del cantiere con la NSS Yachting. Morelli, presente a Bordeaux in questi giorni, rivela che nel mese di giugno si svolgeranno i sea trials a Palma di Maiorca, mentre la World Premiere per il grande pubblico è programmata per il prossimo Cannes Yachting Festival dal 10 al 15 settembre 2024. Successivamente, dal 19 al 24, la barca sarà esposta al Salone Nautico di Genova. Non è però esclusa la possibilità che il cantiere decida di pianificare il Summer Tour in cui il nuovo 60 sarà presentato nelle principali località mediterranee con degli open days aperti al pubblico. Tra queste certamente Cala dei Sardi, che già ha ospitato il 55 nel 2021 ed il 51 nel 2022, l’unica base in cui è possibile ammirare e testare l'intera gamma dei catamarani Lagoon, a partire dal 40’ sino all’ammiraglia, il Seventy7.





«La filosofia di questo nuovo esemplare - prosegue Morelli - segue l’idea di una vera e propria terrazza sul mare, ampliando gli spazi del living poppiero grazie all’innovazione delle murate abbattibili. Il Lagoon 60 è un catamarano che si caratterizza per avere delle soluzioni che rendono la vita di bordo estremamente confortevole, come la possibilità di spostarsi nei divani di prua transitando dalla dinette. Principalmente sono due le versioni di questo modello: nel layout armatoriale la cucina è disposta in uno dei due scafi, lasciando libera la zona living, mentre nella disposizione a 5 cabine la conformazione è quella classica. Il flying bridge, di ben 27 mq di superficie, come per tutti i Lagoon, è la zona di comando con tutte le manovre a portata di mano ma, soprattutto, è il luogo dove poter godere di privacy e relax grazie al grande salotto ed ai prendisole.» Ed in occasione di questi Exclusive Days la NSS Yachting conclude la vendita del primo esemplare nel mercato italiano, la cui consegna è prevista per il 2025. Il lancio del 60 rappresenta un traguardo importante per Lagoon che in questo 2024 festeggia il quarantennale del cantiere. Dal 1984 il marchio è presente sul mercato da protagonista. Simbolo di eleganza, comfort e affidabilità in mare, Lagoon è leader mondiale nel settore dei catamarani da crociera con poco meno di 7.000 catamarani costruiti.

