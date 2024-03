Nuovi ospedali di Sassari e Alghero: Bene delibera che avvia iter per la loro realizzazione

Ma che ad oggi lascia vuote le “caselle“ relative alla loro localizzazione, che deve essere oggetto di indicazione dei Consigli comunali che potranno individuare aree pubbliche o private. “Ora i Consigli comunali dovranno individuare celermente le aree destinate alla realizzazione dei nuovi nosocomi di Sassari e Alghero”. Secondo l’esponente politico di Forza Italia la localizzazione dell’Ospedale di Alghero non necessariamente deve essere fatta nell’azienda agricola di Mamuntanas, di proprietà della Regione, che ha peraltro ben altra destinazione. Anche la delibera della Giunta regionale individua come ipotetica la sua realizzazione in area pubblica.





E il preliminare del PUC algherese prevede due ipotesi. La prima a Mamuntanas e la seconda presso l’area di Taulera adiacente all’Ospedale civile, sulla quale nel 2008 per il nuovo ospedale intervenne con una apposita variante urbanistica la Giunta Tedde in accordo con l’assessore Dirindin che stanziò 900 mila euro per la definizione del piano di fattibilità. “Ora la palla passa ai Consigli Comunali di Sassari e Alghero, affinché facciano celermente le scelte urbanistiche più adeguate per localizzare i nuovi nosocomi e realizzare una migliore efficienza ed efficacia delle prestazioni sanitarie a favore delle comunità del nord ovest dell’isola -chiude Tedde-“.

“Bene la delibera della Giunta regionale che avvia iter realizzativo anche dei due ospedali di Sassari e Alghero. Ora si individuino celermente le migliori ubicazioni”-. Sulla delibera della Giunta regionale che prende atto degli studi di fattibilità delle Aziende del Servizio sanitario regionale per la realizzazione dei nuovi presidi ospedalieri e destina importanti risorse, interviene l’ex sindaco di Alghero Marco Tedde. Che mette l’accento sulla bontà dell’iniziativa, che dà l’avvio ai procedimenti per la realizzazione dei nuovi nosocomi.