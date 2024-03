Addio a Claudio Velluti. Fu il primo sardo ad esordire con la maglia della Nazionale di basket

A Cagliari è ricordato anche come uno stimato ortopedico il quale, in tanti anni, ha curato una serie interminabile di sportivi che si rivolgevano a lui per curare le più svariate problematiche. All’Ospedale Marino di Cagliari era un’istituzione e quando andò in pensione lasciò un vuoto mai colmato. È stato un vero e proprio gigante a livello atletico, considerato che alle Olimpiadi di Roma nel 1960, se lo contendevano sia il Commissario Tecnico della pallacanestro, che quello dell’atletica leggera, visto che primeggiava anche nel salto in alto, laddove era riuscito a superare la barriera, allora considerata inarrivabile, dei due metri. Personaggio, sportivamente parlando, unico proprio per questo nella storia dello sport italiano, non solo della Sardegna. Lascia la moglie e due figli, Marco e Simone, anch’essi protagonisti sui campi di basket.

Un lutto improvviso, inatteso. Il basket italiano piange la scomparsa di Claudio Velluti, primo sardo a esordire con la maglia della Nazionale nel 1959. Nato a Cagliari nel 1939, ha iniziato la carriera nell'Olimpia Cagliari. Nel 1959 il passaggio all'Olimpia Milano, dove ha conquistato due scudetti nel 1960 e nel 1962 con le squadre di coach Cesare Rubini. Nel 1963 il ritorno a Cagliari dove ha giocato per la Brill fino al 1972 per poi chiudere la carriera nell’Olimpia, società satellite dello stesso Brill. Tra il 1959 e il 1963 anche 31 presenze in Azzurro totalizzando 51 punti. Nel suo palmares la medaglia d'Oro ai giochi del Mediterraneo nel 1963, quella d'Argento alle Universiadi del 1959 e quella d'Oro nel 1966 ai Campionati Europei Militari.