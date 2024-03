Nasce il Consorzio Commerciale Porto di Alghero: Unione Strategica per il Potenziamento del Settore Nautico e Turistico





Il principale obiettivo di questa iniziativa è rappresentare e promuovere le imprese del settore presso le istituzioni quali Regione Sardegna, Comune di Alghero, Capitaneria di Porto, Parco di porto conte e AMP di Capocaccia e Isola Piana e Camera di Commercio di Sassari. Il Consorzio intende interfacciarsi con le varie istituzioni attraverso un dialogo costruttivo, al fine di individuare soluzioni alle molteplici problematiche che possono ostacolare la crescita dei servizi offerti alla clientela turistica della città sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Il Consorzio mira a elevare complessivamente la qualità percepita del settore, anche attraverso l’uniformità degli standard dei servizi offerti in sinergia fra gli operatori. Il consorzio è aperto al coinvolgimento attivo di tutte le aziende interessate a far parte di questa iniziativa, convinti che la collaborazione sia la chiave per la crescita del comparto.

È con grande soddisfazione che annunciamo la costituzione del Consorzio Commerciale Porto di Alghero, un'associazione composta da dodici aziende operanti nei settori del noleggio imbarcazioni, locazione, escursioni giornaliere, diving, scuola vela, gestione marine, officine nautiche e cantieristica. Tutte queste imprese rappresentano pilastri essenziali della filiera nautica e turistica della Riviera Del Corallo. Il Consorzio è stato formalmente costituito con i seguenti incarichi: Andrea Ambroggi, Presidente; Dario Delogu, Vice Presidente; Giulio Spano, Tesoriere; Francesco Baldinu, Segretario; e i consiglieri Roberto Costantino, Michele Simula, Giuseppe Carta, Salvatore Martiri e Antonio Patrono.