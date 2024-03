One Billion Rising 2024: Alghero in piazza per dire no alla violenza sulle donne





Un invito alle donne e uomini ad alzarsi in piedi, danzare e opporre resistenza alla violenza sulle donne in tutto il pianeta. Tre gli appuntamenti previsti per sabato 9 marzo, dalle ore 10:30 in largo Gullot attività di reading e flash mob con la partecipazione di 400 studenti e docenti dell’Istituto Istruzione Superiore Enrico Fermi Alghero. Il flash mob è stato preparato dai docenti in questi mesi, con riflessioni e lavori sul tema della violenza di genere, nella convinzione che conoscere la violenza contro le donne, riconoscerne la portata e scegliere di non rimanere indifferenti è il primo passo della rivoluzione auspicata.





Dalle ore 15:45 in largo San Francesco e dalle ore 17:00 in largo Guillot con le scuole di danza e le associazioni, interventi e flash mob. Parteciperanno Rdr Sardegna la radio web-tv con Anna Chiara Achilli e Rita Mele, le scuole di ballo Arte & Movimento Gidanza della maestra Gilda, Danzare Tre Dance di Mondina Dinapoli, Art & Movi di Rosaria Dalerci e Asd Nuevo Espacio Salsero. In rappresentanza dell’amministrazione comunale è prevista la presenza dell’assessore ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris e di Alessandro Cocco assessore alla Cultura e Turismo. Parteciperà il consigliere regionale Valdo Di Nolfo.

Il flash mob, nel decennale di attività sociale è organizzato dalla Associazione di Promozione Sociale La Rete delle Donne Alghero e dal Comitato AREA Sant'Agostino. Lanciato dalla scrittrice Eve Ensler, fondatrice del V-Day, One Billion Rising è un movimento globale, laico, apartitico, aperto a ogni persona, gruppo e organizzazione che aderisca e si attenga al principio fondante che afferma che ogni donna ha il diritto di vivere e decidere del proprio corpo della propria salute e del proprio destino. Insieme all’Italia, 207 paesi del mondo hanno raccolto l’invito a manifestare con la danza la volontà di cambiamento. Si stima che 1 donna su 3 nel mondo sia vittima di abusi e, considerando il totale della popolazione mondiale, si calcola che questo corrisponda circa a 1 miliardo di donne.