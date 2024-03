Incendio di origine dolosa al locale El Trò di Alghero: Limitati i danni grazie ai Vigili del Fuoco

Nonostante la struttura fosse chiusa al momento dell'incidente, l'episodio solleva preoccupazioni riguardanti la sicurezza e la vigilanza di edifici e attività commerciali non attive. Le forze dell'ordine sono attualmente al lavoro per accertare le cause esatte dell'incendio e per stabilire se vi siano state manomissioni o atti intenzionali volti a danneggiare il locale. L'indagine punta a fare luce sulle circostanze che hanno portato all'evento, mentre la comunità di Alghero rimane in attesa di risposte.





Questo incidente evidenzia l'importanza della prontezza e della professionalità dei servizi di emergenza, i quali hanno giocato un ruolo cruciale nel prevenire che l'incendio potesse estendersi a parti più ampie della struttura o minacciare edifici vicini, riducendo così il rischio per la sicurezza pubblica. La situazione attorno al locale El Trò rimane oggetto di attenzione da parte delle autorità locali, che si adopereranno per garantire che ogni aspetto legato alla sicurezza e alla legalità delle attività commerciali nella zona sia gestito con la massima serietà.

Nella notte, un incendio ha colpito il noto locale El Trò, situato sul lungomare Valencia di Alghero, con indizi che puntano verso un'origine dolosa delle fiamme. Grazie all'intervento rapido e efficiente dei vigili del fuoco, i danni sono stati contenuti e hanno interessato principalmente alcuni tavolini esterni alla struttura. Il locale, un punto di riferimento per la vita notturna della città, è sotto sequestro da maggio 2023, a seguito di un provvedimento preventivo emesso dal tribunale di Sassari su richiesta della Procura della Repubblica.