Artificieri in azione: Bonificato ordigno della Seconda Guerra Mondiale sull'altopiano del Golgo

L'intervento ha richiesto l'impiego di tecniche avanzate, soprattutto per la localizzazione dell'ordigno all'interno di una grotta profonda 30 metri, una situazione che ha imposto sfide logistiche e operative notevoli. La bonifica dell'ordigno è stata possibile grazie al supporto coordinato di diverse entità, tra cui il Soccorso alpino e speleologico, la Croce Rossa, il Soccorso alpino della guardia di finanza e i carabinieri della stazione di Baunei. Per garantire la sicurezza dell'operazione, è stato necessario evacuare l'area circostante per un raggio di circa 400 metri.





Le squadre di soccorso hanno utilizzato tecniche di calata e recupero specifiche per il soccorso speleologico, al fine di raggiungere e rimuovere l'ordigno dal luogo del ritrovamento. L'operazione di bonifica, avvenuta sotto l'autorizzazione e il coordinamento del Comando delle Forze Operative Sud di Napoli e sollecitata dalla Prefettura di Nuoro, sottolinea l'importanza della collaborazione tra diverse agenzie di soccorso e forze dell'ordine nel gestire situazioni potenzialmente pericolose legate ai residuati bellici. Questo intervento non solo ha neutralizzato un potenziale pericolo per la popolazione e per l'ambiente dell'entroterra di Baunei ma ha anche messo in evidenza la capacità e la preparazione delle unità specializzate nell'affrontare operazioni di bonifica in condizioni particolarmente ardue.

