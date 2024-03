Lutto a Sant'Angelo in Vado: perde la vita Antonio Gavino Fois in un tragico incidente in Sardegna





Fois viaggiava in auto con la moglie e una delle sue figlie quando il loro veicolo, una Lancia Ypsilon bianca, è stato violentemente tamponato da una Land Rover. La forza dell'impatto ha scaraventato l'auto contro la barriera centrale in cemento, causando la morte immediata di Antonio Gavino Fois nonostante i disperati tentativi di soccorso. La moglie, gravemente ferita, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Sassari, mentre la figlia e il conducente della Land Rover sono stati portati al pronto soccorso di Olbia. In serata è stata confermata la notizia che i tre feriti non sono in pericolo di vita. Fois lascia un vuoto inestimabile nella comunità locale, dove era molto stimato.





La notizia della sua scomparsa ha lasciato amici e conoscenti senza parole, sperando fino all'ultimo in un errore di identificazione, tanto più che lo avevano visto in città fino a poco tempo prima. Era solito iniziare la giornata recandosi all'edicola per poi fermarsi al bar, dove si intratteneva con gli amici. I dettagli relativi ai funerali di Fois non sono stati ancora comunicati. L'intera città si unisce nel dolore e nel ricordo di un uomo che ha lasciato un segno profondo nella vita della comunità di Sant'Angelo in Vado.

La comunità di Sant'Angelo in Vado è stata colpita da un grave lutto: Antonio Gavino Fois, 72 anni, ex maresciallo dei carabinieri e rispettato cittadino, è tragicamente deceduto in un incidente stradale avvenuto in Sardegna. Il sinistro si è verificato ieri mattina nel tratto tra Oschiri e Berchidda, sulla strada a quattro corsie che collega Olbia a Sassari.