Il Sindaco di Alghero Mario Conoci illustra ai giovani studenti i piani di transizione energetica del comune

Conoci ha presentato ai giovani studenti le diverse iniziative e progetti che il Comune di Alghero sta promuovendo, inclusi quelli all'interno della più ampia Rete Metropolitana. Il Sindaco ha sottolineato l'importanza di coinvolgere le comunità locali nelle decisioni che riguardano i grandi progetti di sviluppo dell'energia eolica e fotovoltaica, considerando attentamente l'impatto che queste possono avere sull'isola e sulle sue acque.





Un'attenzione speciale è stata dedicata alla produzione di energia dalle onde marine, un potenziale sviluppo promettente per le coste della zona. Il Sindaco ha riaffermato la necessità di una transizione ecologica che rispetti l'ambiente, il paesaggio e le comunità locali di un'isola unica come la Sardegna.





Conoci ha poi evidenziato l'importanza dell'impegno individuale per la sostenibilità, promuovendo l'azione consapevole di ciascuno per il bene del pianeta. La partecipazione dei giovani, attraverso la consapevolezza e la conoscenza, è stata indicata come fondamentale per affrontare una sfida che coinvolge sia l'attuale che le future generazioni. Il Sindaco ha concluso ringraziando gli studenti e le loro insegnanti per il coinvolgimento e per l'opportunità di dialogo su questioni così cruciali.

Durante un recente incontro con la classe 3B dell'Istituto Scientifico E. Fermi di Alghero, il Sindaco Mario Conoci ha discusso i piani del Comune relativi alla transizione energetica e alle energie rinnovabili. L'iniziativa rientra in un importante progetto ministeriale al quale gli studenti partecipano attivamente.