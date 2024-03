Porto Cervo Racing Team: Nominato il nuovo direttivo, Mauro Atzei confermato alla presidenza

Con un'agenda ricca di eventi e competizioni, tra cui il Rally Sulcis Iglesiente previsto dal 15 al 17 marzo, la Porto Cervo Racing conferma il suo impegno nella promozione della Sardegna e nel sostegno ai suoi atleti, piloti, co-piloti e ufficiali di gara, con l'obiettivo di rafforzare la presenza nel panorama del motorsport nazionale e internazionale. Il rinnovo del mandato sottolinea il riconoscimento dell'eccellente lavoro svolto da Atzei e dal suo team negli anni, basato su valori di squadra, inclusione sociale e attenzione alle tematiche ambientali.





Questo approccio ha permesso alla Porto Cervo Racing di diventare un punto di riferimento nel motorsport, organizzando eventi di rilievo come il Rally Terra Sarda, e promuovendo iniziative di sensibilizzazione su importanti questioni sociali. Mauro Atzei esprime gratitudine per la fiducia ricevuta e sottolinea l'importanza della collaborazione e dell'impegno di tutti i soci nel contribuire al successo del team, evidenziando l'orgoglio di rappresentare una realtà così significativa nel mondo del motorsport e oltre. La Porto Cervo Racing continua così il suo percorso di crescita e sviluppo, puntando a nuovi successi e a rafforzare il suo impegno verso la sostenibilità, la solidarietà e la sicurezza stradale, valori che saranno al centro del mandato appena iniziato e che guideranno le future azioni del team.

Nella serata del 2 marzo, ad Arzachena, presso il ristorante La Vecchia Costa, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria dei soci della Porto Cervo Racing, che ha visto la riconferma di Mauro Atzei alla presidenza per il quinto mandato consecutivo, segnando un momento importante per la scuderia in vista del quinquennio 2024-2029. Accanto a lui, Dino Caragliu mantiene il ruolo di vicepresidente, consolidando così una leadership forte e dinamica alla guida del team. Il direttivo, pilastro fondamentale per la strategia e l'organizzazione delle attività, vede la conferma dei membri Vanni Pileri, Gianni Coda, Sergio Deiana, Paolo Fiori, e l'ingresso di Lirio Baglio, che insieme rappresenteranno le basi per le future iniziative e la continuità del successo del team.