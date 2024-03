Alghero: La regione approva il nuovo ospedale a Mamuntanas - Decisioni e controversie

Questa decisione ha sollevato dubbi e perplessità, soprattutto per il metodo con cui è stata presa, bypassando il Consiglio Comunale di Alghero, l'organo preposto alle decisioni di carattere urbanistico. La scelta di Mamuntanas come sito per il nuovo ospedale viene criticata in quanto il precedente studio di fattibilità, realizzato dalla Facoltà di Architettura, aveva identificato un'area alternativa presso Cuguttu, vicino all'attuale ospedale civile.





Tale area, contrariamente a quanto affermato dalla Giunta Solinas, non solo era considerata adeguata, ma presentava anche il vantaggio di valorizzare una nicchia archeologica nell'ambito di un progetto più ampio che avrebbe trasformato il sito in una moderna cittadella sanitaria. Le motivazioni fornite dalla Giunta per scartare l'opzione Cuguttu includono la presenza di suddetta nicchia archeologica e dubbi sull'adeguatezza dell'estensione dell'area, sebbene queste ragioni siano state messe in discussione da studi precedenti che ne confermavano la fattibilità.





La decisione ha portato a interrogativi riguardanti il ruolo del Consiglio Comunale di Alghero e, più in generale, la partecipazione degli algheresi nelle scelte che li riguardano direttamente. La mancanza di consultazione del Consiglio Comunale prima dell'approvazione della delibera è vista come un segno di scarsa considerazione nei confronti dell'ente locale da parte della giunta di centro-destra. In risposta, sono state sollevate richieste per un immediato Consiglio Comunale al fine di discutere la decisione e per un confronto diretto con la nuova Giunta Regionale, con l'obiettivo di esaminare attentamente le delibere approvate in extremis dalla precedente amministrazione.





Questo episodio solleva questioni importanti sulla trasparenza e sul coinvolgimento degli enti locali nelle decisioni di vasta portata che influenzano le comunità, sottolineando la necessità di un dialogo aperto e partecipativo nelle scelte pubbliche.

