Prezzi dei voli per la Sardegna a Pasqua: Tariffe alle stelle secondo Adiconsum

Per la tratta Bologna-Cagliari, ad esempio, il prezzo di un biglietto aereo andata e ritorno può arrivare a costare almeno 467 euro, a patto di accettare orari di volo meno convenienti, come la mattina presto o la sera tardi, partendo venerdì 29 marzo e facendo ritorno dopo Pasquetta, il 2 aprile. Anche da Milano Linate a Cagliari, il costo per le stesse date si attesta su una cifra minima di 387 euro, mentre partendo da Malpensa il prezzo scende a 203 euro.





Per chi desidera raggiungere Alghero da Bologna, il costo minimo del biglietto è di 237 euro. Da Roma, i prezzi per un biglietto andata e ritorno su Cagliari partono da almeno 156 euro, e da 154 euro per Alghero; mentre da Milano Linate ad Alghero il costo è di 192 euro. Giorgio Vargiu, presidente di Adiconsum, sottolinea come il fenomeno del "caro-voli" si ripresenti ciclicamente in occasione delle festività, con prezzi che aumentano progressivamente a causa dell'elevata domanda. Questa situazione, oltre a gravare sulle finanze dei viaggiatori, rischia di influire negativamente sul turismo locale e sulle numerose attività imprenditoriali che caratterizzano l'isola, rendendo il problema pressante e al momento privo di una soluzione efficace.

Con l'approssimarsi delle festività pasquali, i prezzi dei voli per la Sardegna subiscono un notevole incremento, come evidenziato da Adiconsum Sardegna. L'associazione ha condotto un'analisi sui costi dei biglietti aerei dalle principali città italiane verso gli aeroporti dell'isola, riscontrando un aumento significativo delle tariffe.